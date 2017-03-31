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Kabuktaki Hayalet
Ghost in the Shell
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- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Aksiyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :31 Mart 2017
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Filmin Konusu
Film, 9. Birlik özel görev gücünün başında yer alan, özel operasyonlardan sorumlu benzersiz insan-sayborg hibritin hikâyesini konu alıyor. Kendisini en tehlikeli suçluları durdurmaya adamış olan 9. Birlik, tek amacı Hanka Robotic'in siber teknolojideki girişimlerini yok etmek olan bir düşmanla karşı karşıyadır.
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