Eşinden boşanan Sophia, kızı Helena’yı da yanına alarak yeni bir hayata başlamak üzere uzak bir şehre taşınır. Anne - kızın yaşamaya başladıkları yeni ev, gizemli geçmişi olan bir apartmandadır. Helena’nın süt dişlerininin dökülmeye başlaması ile birlikte, evin sakladığı korkunç sırlar da açığa çıkmaya başlar. Yaşadıkları kâbus geriye dönülmez bir hal alacaktır.