Kabus
Fairytale
- IMDB Puanı : 4.7 / 10
- Filmin Puanı : 8.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : İtalya
- Gösterim Tarihi :24 Ağustos 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Eşinden boşanan Sophia, kızı Helena’yı da yanına alarak yeni bir hayata başlamak üzere uzak bir şehre taşınır. Anne - kızın yaşamaya başladıkları yeni ev, gizemli geçmişi olan bir apartmandadır. Helena’nın süt dişlerininin dökülmeye başlaması ile birlikte, evin sakladığı korkunç sırlar da açığa çıkmaya başlar. Yaşadıkları kâbus geriye dönülmez bir hal alacaktır.
Galeri
Yorumlar
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GEÇEN HAFTA İZLEDİM 2.SEANSA GİRMEDİK.BİRDE SON SEANSA GİRMİŞDİM KORKMAK İÇİN .ANNEM BİLE GÜLDÜ. PARANIZI ÇÖPE ATMAYIN TABİİ ÇOCUK DEĞLSENİZ
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arkadaşlar afişe göremi karar veriyorsunuz filmin iyi yada kötü olduguna o zaman malkoçoglu oscar almalıydı, ben filmi izledim bence başarılı bi gerilim filmi olmuş tavsiyem eşiniz yada kız arkadaşınızla birlikte izlemeniz
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Filmlerin şu Türkçe çevirilerinden nefret ediyorum.Film korku filmi ise isminin Fairytale olması normal değil hemen Kabus yapalım.Adamlar belki de bir şey anlatmaya çalışıyor Fairytale ile?Nightmare koymamalarının bir sebebi var belki?Ne kadar düz mantığız.
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saçma ve berbat bir film olacağı çok belli afişi bile çalıntı :)) aynalar
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Ben afişi beğendim.Ama filme ait hiçbir bilgi yok.Biraz merak ettim..