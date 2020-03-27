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Kaçak Avcılar

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Kaçak Avcılar
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Filmin Konusu

Fatih Yıldırım'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği, komedi türündeki "Kaçak Avcılar" filminin oyuncu kadrosunda Emir Erol, Nisa Duru Yazan, Altuğ Seçkiner, Meral Kaplan, Cem Sultan Karabulut gibi isimler yer alıyor.

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