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Kaçak Prenses
A Royal Night Out
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- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :3 Temmuz 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :97 dk.
Filmin Konusu
2. Dünya Savaşı’nın sonlandığı günün ertesinde Britanya’da büyük bir kutlama yapılacaktır. Kral George ile Kraliçe Elizabeth kutlamaların yapılacağı gece, Kral halka seslenirken kızlarının yanlarında olmasını isterler. Fakat Prenses Elizabeth için bu gece sokaktaki hayata karışabileceği son şanstır. Kral ve Kraliçeyi ikna eden iki prenses kutlamalara katılmak için saraydan ayrılırlar. Elizabeth, Jack ve o güne dek hiç hissetmediği duygularla tanışır.
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