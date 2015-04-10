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Kaçış 1950

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Fragmanlar


Kaçış 1950
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

1950-1970 yılları arasında Bulgaristan´dan Türkiye´ye kaçan 3 Türk gencinin kaçış hikâyesi.

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