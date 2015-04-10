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Kaçış 1950
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Savaş, Tarih
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :10 Nisan 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
1950-1970 yılları arasında Bulgaristan´dan Türkiye´ye kaçan 3 Türk gencinin kaçış hikâyesi.
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