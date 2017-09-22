Kaçış Odası
Escape Room
- IMDB Puanı : 4.3 / 10
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Korku filmi tutkunu Jeff ve Ben, kız arkadaşları Jess ve Angie'yi de ikna ederek çok popüler olan kaçış odası deneyimini yaşamak için Los Angeles'ın en iyi kaçış odalarından birine giderler. Dört gencin, ipuçlarını bulup bu ürkütücü ve karanlık detaylarla dolu odadan kaçabilmeleri için 55 dakikaları vardır. Dakikalar ilerledikçe odada yalnız olmadıklarını, duvara zincirle bağlı, maskeli birisinin daha bulunduğunu fark ederler. Dört arkadaşın eğlence için geldikleri kaçış odası bir ölüm odasına dönüşmüştür. Hayatta kalmanın tek yolu, oyunu oynamaya devam edip yapbozun parçalarını birleştirmektir.
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Yorumlar
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Ben korku gerilim hastası biri olarak böyle korku evlerine çok gitmişliğim var. Deşarj oluyorum. İnanın o evde dakikaları bitirirken aklımda hep acaba bu evlerle alakalı filmler yapılır mı diye kendime sormuşluğum vardır. ) sonunda benin gibi düşünenler olmuş ve yapmışlar film efsane ama dünyanın neresinde olursanız olun geriliminiz 5,in üzerine çıkarsa seansı bitirmek zorundalar. Burada bitirilmemiş filmden ötürü )