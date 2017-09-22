Korku filmi tutkunu Jeff ve Ben, kız arkadaşları Jess ve Angie'yi de ikna ederek çok popüler olan kaçış odası deneyimini yaşamak için Los Angeles'ın en iyi kaçış odalarından birine giderler. Dört gencin, ipuçlarını bulup bu ürkütücü ve karanlık detaylarla dolu odadan kaçabilmeleri için 55 dakikaları vardır. Dakikalar ilerledikçe odada yalnız olmadıklarını, duvara zincirle bağlı, maskeli birisinin daha bulunduğunu fark ederler. Dört arkadaşın eğlence için geldikleri kaçış odası bir ölüm odasına dönüşmüştür. Hayatta kalmanın tek yolu, oyunu oynamaya devam edip yapbozun parçalarını birleştirmektir.