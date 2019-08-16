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Kaçış Oyunu

Play or Die

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Kaçış Oyunu
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Filmin Konusu

Paranoia, kaçış oyunlarının en gerçekçisidir ve oyunun iki kuralı vardır. Birinci kural: Hiçbir şey gerçek değil. İkinci kural: Aranızdan bir kişi bu gece ölecek. İşte bu oyunu oynamaya başlayan oyun tutkunları Chloe ve Lucas, çok geçmeden oyunun zanneticklerinden çok daha büyük olduğunu ve aralarından birinin öleceğini anlarlar. Film Franck Thilliez'in ''Puzzle'' isimli romanından uyarlanmıştır.

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