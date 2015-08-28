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Kaçış Yok

No Escape

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kaçış Yok
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Deniz aşırı bir ülkeye taşınan Amerikalı Dwyer'lar, bir süre sonra ülkede darbe olunca korkunç bir gerçekle karşı karşıya kalırlar. Yeni rejim, tüm yabancıları öldürmektedir, ve bir an evvel kendilerini kurtarmak zorundadırlar.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • kesinlikle sıkıcı değil biraz abartılmış var ve mantık hataları dolu olmasına rağmen güzel filmdi

  • Filmde mantik hatalari vardi bana gore. Filmde verilmek istenen mesaj " sevdiklerinizi korumak icin ne kadar ileri gidebilirsiniz" bunu hissettirdi. Bununla birlikte amerikanin filmde gelisen ic savasin baslama nedenini kendi ustune almasi bence yonetmenin cesareti. Sonuc olarak klasik bir kacis filmi olmakla beraber sıkıcı degil. 6

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Oyuncular ve ekip

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