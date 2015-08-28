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Kaçış Yok
No Escape
0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :28 Ağustos 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :101 dk.
Filmin Konusu
Deniz aşırı bir ülkeye taşınan Amerikalı Dwyer'lar, bir süre sonra ülkede darbe olunca korkunç bir gerçekle karşı karşıya kalırlar. Yeni rejim, tüm yabancıları öldürmektedir, ve bir an evvel kendilerini kurtarmak zorundadırlar.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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kesinlikle sıkıcı değil biraz abartılmış var ve mantık hataları dolu olmasına rağmen güzel filmdi
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Filmde mantik hatalari vardi bana gore. Filmde verilmek istenen mesaj " sevdiklerinizi korumak icin ne kadar ileri gidebilirsiniz" bunu hissettirdi. Bununla birlikte amerikanin filmde gelisen ic savasin baslama nedenini kendi ustune almasi bence yonetmenin cesareti. Sonuc olarak klasik bir kacis filmi olmakla beraber sıkıcı degil. 6
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