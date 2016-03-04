Kaçma Birader, sevdiği kız için Yozgat’tan İstanbul’a kaçan en küçük oğullarının peşinden İstanbul’a gelen, her bir üyesi birbirinden değişik, birbirinden komik Yozgatlı Kolçak Ailesi’nin hareketli ve eğlenceli Taksim macerasını anlatıyor.