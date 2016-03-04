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Kaçma Birader

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Fragmanlar


Kaçma Birader
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (21 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Kaçma Birader, sevdiği kız için Yozgat’tan İstanbul’a kaçan en küçük oğullarının peşinden İstanbul’a gelen, her bir üyesi birbirinden değişik, birbirinden komik Yozgatlı Kolçak Ailesi’nin hareketli ve eğlenceli Taksim macerasını anlatıyor.

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Yorumlar

  • Bence güzel bi film olmus. 2016 yili içinde izledigim yerli ve gulduru kalitesi yuksen en iyi film.Verdiginiz paraya uzulmeyeceksiniz. Devam filmi de gelecek. 8

  • Cok samimi soyluyorum son yillarda gittim en iyi komedi filmi, soluksuz guluyorsunuz, zafer alagoz un performansi mukemmel..bu hafta arkadaskarimi goturecegim ,2. Kere gitmis olacagim boylelikle

  • suan bu yorumu sinema salonundan yazıyorum an itibaroyle bitti film ve bes para etmez sakin gitmeyin paraniza yazık.

  • Harika bir komedi.

  • İlk yarısı iyi ama ikinci yarıda konu dağılıyor. Film tıkanıyor, hikaye akmıyor!! Kötü değil ama iyi de diyemem. Vasat üstü demek daha doğru olur.

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Oyuncular ve ekip

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