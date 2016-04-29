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Kadere Tutsak

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Fragmanlar


Kadere Tutsak
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Annesini doğumunda kaybeden Kenan, on yaşındayken de tanımadığı kişiler tarafından babasının öldürülmesine tanık olmuştur. Kimsesizliğin onu sokaklara savurması ile hayatın girdabında tek başına kalmıştır.

Çocukluk dönemini sokaklarda geçiren Kenan, yine aynı dönemlerde tanıştığı ve onu yalnız bırakmayacak iki arkadaşı ile beraber yaşamına devam eder.
Gençlik yaşlarına geldiğinde ona ulaşan eski bir aile dostu Kenan ve arkadaşlarının kaderini tamamen değiştirecektir. Kendisini acımasız ve kirli bir dünyanın içerisinde bulan Kenan, girdiği bu karanlık hayattan aydınlığa ulaşmaya çalışacaktır.

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Yorumlar

  • Güzel film

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Oyuncular ve ekip

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