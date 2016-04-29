Kadere Tutsak

Annesini doğumunda kaybeden Kenan, on yaşındayken de tanımadığı kişiler tarafından babasının öldürülmesine tanık olmuştur. Kimsesizliğin onu sokaklara savurması ile hayatın girdabında tek başına kalmıştır.

Çocukluk dönemini sokaklarda geçiren Kenan, yine aynı dönemlerde tanıştığı ve onu yalnız bırakmayacak iki arkadaşı ile beraber yaşamına devam eder.

Gençlik yaşlarına geldiğinde ona ulaşan eski bir aile dostu Kenan ve arkadaşlarının kaderini tamamen değiştirecektir. Kendisini acımasız ve kirli bir dünyanın içerisinde bulan Kenan, girdiği bu karanlık hayattan aydınlığa ulaşmaya çalışacaktır.