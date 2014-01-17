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Kadın İşi Banka Soygunu
Kadin Isi Banka Soygunu
0 kişi izlemiş. | 68 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 4.2 / 10
- Filmin Puanı : 5.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :17 Ocak 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Filmde, farklı nedenlerle hayal kırıklığına uğramış, kalpleri kırık 4 kadının banka soygunu macerası anlatılıyor. Başlarına ne geleceğini düşünmeksizin, hiçbir koşulda birbirini satmayan 4 kadının sırt sırta verdiği film, gerçek dostlara daha sıkı sarılmanın ne denli önemli olduğunu anlatırken, en zor şartlarda dahi gülecek bir şey bularak hayata tutunmanın önemini de seyirciye hatırlatıyor.
Galeri
Yorumlar
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Neden cekilir ki boyle sacma sapan filmler
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bayan kadrosu mükemmel hepsi birbirinden. başarılı ve güzeller iii bişeydir kesin..
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bu akşam gidiyorum umarım hayal kırıklığı olmaz
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filiz ahmet gerçekten ilginç bi karaktere hayat vermiş. onu merak ettim
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tam bir kadın filmi. kızlarla toplanıp gitmek gerek:)
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