Kadın İşi Banka Soygunu

Filmde, farklı nedenlerle hayal kırıklığına uğramış, kalpleri kırık 4 kadının banka soygunu macerası anlatılıyor. Başlarına ne geleceğini düşünmeksizin, hiçbir koşulda birbirini satmayan 4 kadının sırt sırta verdiği film, gerçek dostlara daha sıkı sarılmanın ne denli önemli olduğunu anlatırken, en zor şartlarda dahi gülecek bir şey bularak hayata tutunmanın önemini de seyirciye hatırlatıyor.