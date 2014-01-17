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Kadın İşi Banka Soygunu

Kadin Isi Banka Soygunu

0 kişi izlemiş. | 68 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kadın İşi Banka Soygunu
  • IMDB Puanı : 4.2 / 10
  • Filmin Puanı : 5.2 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Filmde, farklı nedenlerle hayal kırıklığına uğramış, kalpleri kırık 4 kadının banka soygunu macerası anlatılıyor. Başlarına ne geleceğini düşünmeksizin, hiçbir koşulda birbirini satmayan 4 kadının sırt sırta verdiği film, gerçek dostlara daha sıkı sarılmanın ne denli önemli olduğunu anlatırken, en zor şartlarda dahi gülecek bir şey bularak hayata tutunmanın önemini de seyirciye hatırlatıyor.

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Yorumlar

  • Neden cekilir ki boyle sacma sapan filmler

  • bayan kadrosu mükemmel hepsi birbirinden. başarılı ve güzeller iii bişeydir kesin..

  • bu akşam gidiyorum umarım hayal kırıklığı olmaz

  • filiz ahmet gerçekten ilginç bi karaktere hayat vermiş. onu merak ettim

  • tam bir kadın filmi. kızlarla toplanıp gitmek gerek:)

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Oyuncular ve ekip

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