Kafes
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.4 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :2 Ekim 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :117 dk.
Filmin Konusu
Film, 12 Eylül olaylarında haksız yere cezaevlerine atılan, işkenceye maruz kalan ve ortak noktaları vatan olan masum gençlerin hikâyelerini beyazperdeye taşıyor.
Galeri
Yorumlar
-
Mustafaların Dursunların Selçukların ve Tüm Ülkücülerin hikayesi olduğunu, bu ülkenin tek mağdurunun komünistler olmadığını herkes bilecek
-
İzlemelisin ... Emeğinize sağlık mahmut kaptan ve ekibi
-
Din sömürüsü ifadesini kullanan arkadaşadır sözüm. Yıllarca sosyalizm sömürüsü yapılırken Denizlerle, Mahirlerle gıkınız çıkmıyordu. Artık Mustafaların da hikayesi olduğunu, bu ülkenin tek mağdurunun komünistler olmadığını bilecek herkes...
-
Din somurusu ile doldurulmus, darbeyi tek tarafli anlatan, anlatiminda kopukluklarla dolu, sacma sapan bir filmdi. Gerizekali bir arkadasimin zoruyla gittim, ulku ocagina kayitliysaniz mutlaka izleyin ve sinemada filmin sonuna dogru bozkurt isareti yapin.
-
bu filmi tüm ülke izlemeli belirli bölgeler değil neden en milliyetçi yer osmaniyede yok