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Kafes

3 kişi izlemiş. | 14 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kafes
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Film, 12 Eylül olaylarında haksız yere cezaevlerine atılan, işkenceye maruz kalan ve ortak noktaları vatan olan masum gençlerin hikâyelerini beyazperdeye taşıyor.

Galeri

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Yorumlar

  • Mustafaların Dursunların Selçukların ve Tüm Ülkücülerin hikayesi olduğunu, bu ülkenin tek mağdurunun komünistler olmadığını herkes bilecek

  • İzlemelisin ... Emeğinize sağlık mahmut kaptan ve ekibi

  • Din sömürüsü ifadesini kullanan arkadaşadır sözüm. Yıllarca sosyalizm sömürüsü yapılırken Denizlerle, Mahirlerle gıkınız çıkmıyordu. Artık Mustafaların da hikayesi olduğunu, bu ülkenin tek mağdurunun komünistler olmadığını bilecek herkes...

  • Din somurusu ile doldurulmus, darbeyi tek tarafli anlatan, anlatiminda kopukluklarla dolu, sacma sapan bir filmdi. Gerizekali bir arkadasimin zoruyla gittim, ulku ocagina kayitliysaniz mutlaka izleyin ve sinemada filmin sonuna dogru bozkurt isareti yapin.

  • bu filmi tüm ülke izlemeli belirli bölgeler değil neden en milliyetçi yer osmaniyede yok

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Oyuncular ve ekip

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