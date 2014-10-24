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Kağıttan Kayıklar

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Kağıttan Kayıklar
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Filmin Konusu

Medya Örmek bir gece çatışma sırasında yaralanır ve bir evin kapısını çalar. Bu evde yaşayan Kazım ve eşi Durre kapılarını açarlar. Durre hamiledir, sancılarının başladığı gün evlerinde özel timin baskınına uğrarlar. Kazım ve Medya, tim tarafından götürülürken doğum gerçekleşir. Aradan yıllar geçer ve araştırmacı yazar Selçuk, bu bölgede çalışmalarını sürdürürken yolları bu aileyle kesişir.

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