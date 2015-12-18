Kahin'in Kızı

Dina, küçük yaşına rağmen, istemese de annesinin genlerini almış ve ruhları okuyan bir kahin olmuştur. Bu yetenek, annesi için bir lanet olmuştur. Bir gün kral soyundan bir kişinin öldürülmesiyle ilgili tanığın sorgulanması için saraya çağrılan Dina´nın annesi olaya dahil olmak istemez ve bu yüzden zindana atılır. Bunun üzerine işin aslını çözmek Dina´ya kalır.