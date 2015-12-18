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Kahin'in Kızı
Skammerens datter
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- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Macera
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Danimarka
- Gösterim Tarihi :18 Aralık 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :96 dk.
Filmin Konusu
Dina, küçük yaşına rağmen, istemese de annesinin genlerini almış ve ruhları okuyan bir kahin olmuştur. Bu yetenek, annesi için bir lanet olmuştur. Bir gün kral soyundan bir kişinin öldürülmesiyle ilgili tanığın sorgulanması için saraya çağrılan Dina´nın annesi olaya dahil olmak istemez ve bu yüzden zindana atılır. Bunun üzerine işin aslını çözmek Dina´ya kalır.
Galeri
Yorumlar
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Sakın gitmeyin çok kötü hayal kırıklıgı...12 yaşlarındakiler için iyi sayılabilir.fragmana aldanmayın...puanım 2
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