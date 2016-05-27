Kahraman Koala

Uzun süredir kayıp olan babasının sağ olduğuna emin olan maceraperest koala Blinky Bill, babasını eve geri getirmek için Avustralya’nın tehlikeli ve vahşi doğasında macera dolu bir yolculuğa çıkar.

Genç ve maceraperest bir koala olan Blinky Bill’in en büyük hayali küçük bir kasaba olan Green Patch´den ayrılıp kaşif babasının izinden gitmektir. Baba Bill bir süre önce Avustralya’nın çöllerinde kaybolmuştur ve onun sağ olduğuna inanan tek kişi Blinky’dir. Blinky, babasının nerede olduğu konusunda ipucu bulunca, kendisini Avustralya’nın tehlikeli ve vahşi doğasında macera dolu bir yolculuğun içinde bulur. Bir hayvanat bahçesi koalası olan Nutsy ve asabi bir yakalı kertenkele olan Jacko’yla çabucak arkadaş olur. Kindar ve vahşi bir kedi tarafından durmak bilmeksizin takip edilen üçlü, Avustralya’nın gün görmemiş vahşi doğasında hayatta kalmayı becerebilecekler midir?