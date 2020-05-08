Kahraman Köpekler

Bu zamana kadar en çok uluyan ve kuyruk sallayan hayvanların kasabası olan Dogtown’a hoşgeldiniz. Kasaba sakinleri, maruz kaldıkları yüksek sesten oldukça şikayetçidir. Kasabada barışı ve sakinliği korumak isteyen semt sakinleri, bunun için harekete geçer ve bir yardım çağrısında bulunur. Dogtown’a el atan Prestijli Fransız köpek okulunun dünyaca ünlü eğitmenleri Pierre Coulotte ve Lucille Hissifit, yağdırdıkları güçlü emirler ile kasabaya düzen getirmek için çabalar.