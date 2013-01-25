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Sinema>Film Arşiv >  Kahraman Maymun - Marco Macaco
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Kahraman Maymun

Marco Macaco

3 kişi izlemiş. | 12 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kahraman Maymun
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
Genel izleyici kitlesi
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

MARCO MACACO bir plaj polisi olarak çalışmaktadır, fakat vaktinin bir çoğunu güzel Lulu'nun kalbini çalmaya çalışarak harcar. Bir gün Marco'nun rakibi Carlo , Marco'nun sahilinde , dev bir maymun şeklinde bir kumarhane açar.Lulu Carlo'dan çok etkilenmektedir. Kıskançlığı yüzünden bu esrarengiz kumarhaneyi sorgulamaya başlayan Marco ,Carlo'nun adayı ele geçirerek Lulu'ya evlenme teklif etmeyi planladığını öğrenir. Marco , Carlo'yu tutuklamaya kalkınca problem iyice büyür. Çünkü bu kumarhane aslında dev bir robottur.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • güzel bir film değil hikaye fena değil ama ben sevmedim

  • neymiş otel robotmuymuş ????

  • bu film olmamış bi şeyler eksik sanki

  • bu ara gelen animsyonlardan pek bşey çıkmıo ben sevemdim bu yıl çoğunu

  • yarıyıl tatili geldi çocuk filmleri dolar şimdi ortalık

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