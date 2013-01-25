Kahraman Maymun

MARCO MACACO bir plaj polisi olarak çalışmaktadır, fakat vaktinin bir çoğunu güzel Lulu'nun kalbini çalmaya çalışarak harcar. Bir gün Marco'nun rakibi Carlo , Marco'nun sahilinde , dev bir maymun şeklinde bir kumarhane açar.Lulu Carlo'dan çok etkilenmektedir. Kıskançlığı yüzünden bu esrarengiz kumarhaneyi sorgulamaya başlayan Marco ,Carlo'nun adayı ele geçirerek Lulu'ya evlenme teklif etmeyi planladığını öğrenir. Marco , Carlo'yu tutuklamaya kalkınca problem iyice büyür. Çünkü bu kumarhane aslında dev bir robottur.