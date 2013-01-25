Kahraman Maymun
Marco Macaco
Fragmanlar
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Animasyon, Aile
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Danimarka
- Gösterim Tarihi :25 Ocak 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :80 dk.
Filmin Konusu
MARCO MACACO bir plaj polisi olarak çalışmaktadır, fakat vaktinin bir çoğunu güzel Lulu'nun kalbini çalmaya çalışarak harcar. Bir gün Marco'nun rakibi Carlo , Marco'nun sahilinde , dev bir maymun şeklinde bir kumarhane açar.Lulu Carlo'dan çok etkilenmektedir. Kıskançlığı yüzünden bu esrarengiz kumarhaneyi sorgulamaya başlayan Marco ,Carlo'nun adayı ele geçirerek Lulu'ya evlenme teklif etmeyi planladığını öğrenir. Marco , Carlo'yu tutuklamaya kalkınca problem iyice büyür. Çünkü bu kumarhane aslında dev bir robottur.
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Yorumlar
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güzel bir film değil hikaye fena değil ama ben sevmedim
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neymiş otel robotmuymuş ????
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bu film olmamış bi şeyler eksik sanki
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bu ara gelen animsyonlardan pek bşey çıkmıo ben sevemdim bu yıl çoğunu
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yarıyıl tatili geldi çocuk filmleri dolar şimdi ortalık