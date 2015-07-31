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Kahraman Miçolar

Ooops! Noah is gone...

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Kahraman Miçolar
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Nuh, gemisini terk edince hayvanlar tek başlarına kalır. Dünyanın sonu gelmiştir. Büyük bir sel yaklaşmaktadır. Neyse ki karada yaşayan sakar bir tür olan Nestrian’lardan Dave ve oğlu Finny’yi ve bütün hayvanları kurtaracak bir gemi yapılmıştır. Fakat görünen odur ki, Nestrian’ların bu gemiye binmesi yasaktır. Başlarına binbir çeşit macera gelecektir.

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