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Kahraman Ördek

Quackerz

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Fragmanlar


Kahraman Ördek
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kahkaha ve macera dolu 3 boyutlu animasyonun hikâyesi bir adada geçiyor. Güneşin hep ışıldadığı, yemyeşil ağaçlarla kaplı bu ada o kadar güzeldir ki, bir gün yeşil başlı bir yaban ördeği sürüsü bu adayı Hawaii sanarak buraya iniş yapar. İki ördek sürüsü pek anlaşamaz. Efsaneye göre kahraman Güneş Ördeği, sürüyü ve adanın enerji kaynağı olan Güneş'i korumakla görevlidir. Fakat kötü kalpli bir cadı Güneş Ördeği'nin süper güçlerini öğrenince adaya gelerek onun peşine düşer. O güne kadar pek iyi anlaşamayan iki farklı ördek sürüsü, adayı korumak için arkadaş olmak ve güçlerini birleştirmek zorunda olduklarını anlayacaklardır.

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