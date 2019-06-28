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Kahraman Prens Sualtı Maceraları1

The Underwater Adventures of Sadko

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Kahraman Prens Sualtı Maceraları1
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Kaçabilirsin ama aşktan saklanamazsın. Bu durum okyanusun dibinde de geçerli. Eğer adınız Sadko ise, hoş görünümlüyseniz, eğlenceli bir adamsanız ve müzik aleti çalıyorsanız aşk kaçınılmazdır. Ancak onun için öncelikle savaşmanız gerekmektedir.

Galeri

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