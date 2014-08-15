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Kahraman Şövalye
Justin and the Knights of Valour
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- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon, Aile, Macera
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : İspanya
- Gösterim Tarihi :15 Ağustos 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :90 dk.
Filmin Konusu
Justin, bürokratların yönettiği ve şövalyelerin yasaklandığı bir krallıkta yaşamaktadır. Justin, tıpkı büyükbabası gibi, Kahraman Şövalyelere katılmak istemektedir ama Kraliçe’nin başdanışmanı olan babası Reginald, oğlunun kendi izinden gitmesini, avukat olmasını istemektedir.
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