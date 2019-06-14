Kahraman Tavuk Uzayda

Uzaylı Molosco, Condorito’nun oturma odasında belirir. Ona bir teklif sunar. Condorito bu teklifin bir şaka olduğunu düşünür ve şaka olsun diye Molosco’nun istediği sınırsız güç tılsımını bulmayı kabul eder. Ancak karşılığında yakında kayınvalidesi olacak ve kendisini küçümseyen Tremebunda’yı kaçırmasını ister. Condorito uzaylıların tılsımı kullanarak dünyayı yok etmeyi planladıklarını, uzaylı Molosco Tremebunda’yı kaçırınca öğrenir. Condorito ve yeğeni Chicky, Tremebunda’yı, tılsımı, dünyayı kurtarmak ve en önemlisi gerçek aşkı Yayita’nın kalbini geri kazanmak için uzayda bir maceraya atılırlar.