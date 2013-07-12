Kahraman Uzaylılar

Gezegenin en yetenekli astronotu olarak nam salan Scorch, müthiş yeteneklerini teknoloji ustası erkek kardeşi Gary ile birleştirdiğinde onların karşısında hiçbir güç duramaz. BASA’nın yöneticisi ve kardeşlerin patronu olan Lena, tehlikeli bir gezegenden aldıkları bir çağrı neticesinde en başarılı olan iki ismi göreve gönderir.