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Kahraman Uzaylılar

Escape from Planet Earth

1 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

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Kahraman Uzaylılar
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 4.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Gezegenin en yetenekli astronotu olarak nam salan Scorch, müthiş yeteneklerini teknoloji ustası erkek kardeşi Gary ile birleştirdiğinde onların karşısında hiçbir güç duramaz. BASA’nın yöneticisi ve kardeşlerin patronu olan Lena, tehlikeli bir gezegenden aldıkları bir çağrı neticesinde en başarılı olan iki ismi göreve gönderir.

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Yorumlar

  • filmler nasıl izleniyor

  • güzel bi filmdi. animasyon severler tatmin olacaktır. özelllikle uzaylılarla ilgili bazı espriler çok güldürdü

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