Kahramanlar Takımı

Bulunduğu her yerde gürültü patırtı çıkaran Maymun Kral sonunda yalnızlığa mahkum edilerek Beş Element Dağı'na hapsedilir ve varlığı yıllar boyu nesilden nesle anlatılan bir efsane haline gelir. Küçük kahramanımız Liu bu efsaneden en çok etkilenenlerin başında gelmektedir.

Bir gün Dağ Canavarları Liu'ın yaşadığı köye saldırırlar. Bu saldırıdan küçük bir kız çocuğunu kurtarmayı başaran Liu kaçarak Beş Element Dağı'na sığınır ve yanlışlıkla Maymun Kral'ın üzerindeki mührü çözerek onu binlerce yıllık uykusundan uyandırır. Bu arada Dağ Canavarları çoktan kahramanlarımızın peşine düşmüştür.

Tek isteği özgür kalır kalmaz evine – Çiçek ve Meyve Dağı'na - geri dönmek olan Maymun Kral bileğindeki mührün tam çözülmemiş olması üzerine istemeye istemeye Liu ve küçük kızla birlikte Şangan'a geri dönmek zorunda kalır.