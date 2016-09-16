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Kalandar Soğuğu

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Fragmanlar


Kalandar Soğuğu
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 7.8 / 10
  • Filmin Puanı : 9.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Karadeniz'in bir dağ köyünde, ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet, bir yandan beslediği birkaç hayvanla günlük ihtiyaçlarını temin ederken, diğer yandan büyük bir tutkuyla dağlarda maden rezervi aramaktadır. Zamanla umutsuz bir çabaya dönüşen maden arama fikri, Mehmet'in duyduğu bir haberle yerini yeni bir maceraya bırakır; Mehmet Artvin'de gerçekleştirilecek olan boğa güreşlerine katılacaktır. Sıradan bir yaşam mücadelesi gibi görünen bu hikâyenin arka planında dokunaklı bir hayatın, inceden inceye örülen bir mücadelenin ve doğa, insan, hayvan ilişkisinin naif bir portresi çizilmektedir.

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Yorumlar

  • Bunca fasa fiso film arasında gidilmesi gerekn ıyı bır film Görsel sahneler cok güzel Nuri bilge den esinlenilmiş gibi

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Oyuncular ve ekip

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