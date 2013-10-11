Kalbim Sende

Yakışıklı ve çapkın Don Jon, bir gün Barbara’ya rastlar ve kalbini kaptırır. Ancak O’nu parmağında oynatan ve evlenilecek bir adam haline getirmeye çalışan Barbara ile düzenli bir ilişki yaşamak Don Jon için pek kolay olmaz. Don’un zamanla aşka ve hayata dair aradığı cevapları bulmasına ise Esther yardımcı olacaktır.