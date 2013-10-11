Kalbim Sende
Don Jon
- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :11 Ekim 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :90 dk.
Filmin Konusu
Yakışıklı ve çapkın Don Jon, bir gün Barbara’ya rastlar ve kalbini kaptırır. Ancak O’nu parmağında oynatan ve evlenilecek bir adam haline getirmeye çalışan Barbara ile düzenli bir ilişki yaşamak Don Jon için pek kolay olmaz. Don’un zamanla aşka ve hayata dair aradığı cevapları bulmasına ise Esther yardımcı olacaktır.
Galeri
Yorumlar
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tahammül edip filmin tamamını izledim fakat herkes müsamaha göstermedi ve salonu fimi bitmeden terk ettiler. özellikle çiftler ;pornografik filmlerden sıklıkla tekrarlanan -belli ölçülerde-alıntıların olduğu sahnelerden şüphesiz rahatsız olduklarından filmi yarıda bıraktılar.gelelim filme...sürekli tekrarlanan diğer! sahnelerin de sıradanlığı kıramaması,ve bu sahnelerin yaratıcı bir şey koyamaması filmi sonunda bir esprisi olmayan fıkraya benzetmiş.yani hiç komik değil!beklenen hareketlenme bir türlü gerçekleşmiyor ve film öyle de bitiyor."şimdi şöyle olur mu?" gibi beklentiler boş çıkıyor hiç bir şey olmuyor zaten.bu kadar sığ bir senaryoyu yazmak için ne kadar kafa yordular acaba?!marka değerleri olan oyuncuların performansı için olumsuz bir şey söylenemez ama bu filmde bunun için izlenmez .
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Dün izledim. Gerçekten uzun zamandır izlediğim en iyi komedi filmiydi diyebilirim. Oyuncular da harika. Tavsiye ederim.