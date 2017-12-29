Kalp Atışı Dakikada 120

ACT-UP Paris, 1990'ların başında sayısız hayatı karartan ve sonlandıran AIDS'e karşı dünyanın her yerinde oluşturulan sivil örgütlerden biridir. Nathan Sean, Sophie ve Jeremie önderliğinde bu epidemiye karşı toplumun duyarsızlığı, bilgisizliği ve ilaç şirketlerinin çıkarcılığıyla savaşan gruba yeni katılanlardandır. İnsanları bilinçlendirmek için ACT-UP Paris ile verdiği mücadelede Sean'ın hayatına girmesiyle, onun için her şey kökünden değişecektir.