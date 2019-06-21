Kalpten Gerdanlık

Yakalandığı kanser hastalığından vefat eden bir kalp dokturu, düzenlenen cenaze töreninin ardından mezara defnedilir. Fakat defnedilmesinin ertesi günü, doktorun mezarı açık bulunur. Olay yerine gelen polisler, yaptıkları inceleme sonrasında doktorun bedeninden kalbinin çıkarıldığını tespit eder. Bu garip olayın çözülmesi için davanın başına hırslı ve genç bir komiser olan Ceren atanır. Ceren, dava ile ilgili soruşturma yürüttüğü sırada, başka bir cinayet dosyasını daha araştırmakla görevlendirilir. Yeni dava dosyasında ise Yelda ve Oğuz adındaki iki kalp doktorunun cinayeti yer almaktadır. Yelda ve Oğuz’un mezarı da tıpkı diğer kalp doktorunda olduğu gibi açılmıştır ve ikisinin de kalbi cinayeti işleyen kişi ya da kişiler tarafından çıkarılmıştır. Gittikçe daha gizemli bir hal alan cinayetlerle ilgili araştırma yapan Ceren, zaman geçtikçe benzer cinayet vakaları ile karşı karşıya kalır. Ceren, cinayetleri işleyen ve mezarları açıp cansız bedenlerden kalpleri alan suçluyu bulabilecek midir?