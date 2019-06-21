Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Kalpten Gerdanlık
Paylaş

Kalpten Gerdanlık

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Henüz videosu bulunmamaktadır.

Kalpten Gerdanlık
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Yakalandığı kanser hastalığından vefat eden bir kalp dokturu, düzenlenen cenaze töreninin ardından mezara defnedilir. Fakat defnedilmesinin ertesi günü, doktorun mezarı açık bulunur. Olay yerine gelen polisler, yaptıkları inceleme sonrasında doktorun bedeninden kalbinin çıkarıldığını tespit eder. Bu garip olayın çözülmesi için davanın başına hırslı ve genç bir komiser olan Ceren atanır. Ceren, dava ile ilgili soruşturma yürüttüğü sırada, başka bir cinayet dosyasını daha araştırmakla görevlendirilir. Yeni dava dosyasında ise Yelda ve Oğuz adındaki iki kalp doktorunun cinayeti yer almaktadır. Yelda ve Oğuz’un mezarı da tıpkı diğer kalp doktorunda olduğu gibi açılmıştır ve ikisinin de kalbi cinayeti işleyen kişi ya da kişiler tarafından çıkarılmıştır. Gittikçe daha gizemli bir hal alan cinayetlerle ilgili araştırma yapan Ceren, zaman geçtikçe benzer cinayet vakaları ile karşı karşıya kalır. Ceren, cinayetleri işleyen ve mezarları açıp cansız bedenlerden kalpleri alan suçluyu bulabilecek midir?

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Kalpten Gerdanlık filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Kalpten Gerdanlık filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir