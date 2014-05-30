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Kan Bağları

Blood Ties

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Fragmanlar


Kan Bağları
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

New York 1974. 50 yaşındaki Chris hapishaneden iyi halinden dolayı salıverilir. Başarılı bir polis olan kardeşi Frank kapıda onu beklemektedir. Kardeşinin bu sefer değişebileceğine inanan Frank ona evini açar, bir iş bulur ve eski karısı Monica ve çocuklarıyla görüştürür. Ancak Chris yeni bir başlangıç yapamadan tekrar suç işlemeye başlar. Frank bu durum karşısında Chris ile tüm ilişkisini keser ancak aralarındaki kan bağı buna izin vermeyecektir.

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Yorumlar

  • bence iyi bi filmdi. aile dramlarını sevenler beğenir

  • çok sağlam bi oyuncu kadrosu var ama film pek ilgimi çekmedi

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Oyuncular ve ekip

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