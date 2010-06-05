Kan Kardeş

19 yaşındaki JR, hafif bir suçtan ötürü hapise düşünce, om ortamda korunmanın herşeyden önce geldiğini yaşayarak anlar. Aynı hapishanede bulunan Avusturalya´nın en büyük banka hırsızlığını gerçekleştirmiş Brendan Lynch ile de böyle tanışır. Brendan JR´ı kanatlarının altına alır ve ona kendini korumanın yollarını öğretir. Ancak hiçbirşey karşılıksız değildir. Brendan bu koruma karşısında JR´dan serbest kaldıklarında büyük bir soygun için yardım etmesini ister. Eğer başarılı olursa onu çetesine alma sözü verir. İlk başta bu durum JR´a çekici gelse de işler çığırından çıkmaya başlayınca, eski akıl hocası ile ters düşmeye başlar.