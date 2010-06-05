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Kan Kardeş
Son of a Gun
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- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Avustralya
- Yönetmen :
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- Oyuncular :
- Süre :108 dk.
Filmin Konusu
19 yaşındaki JR, hafif bir suçtan ötürü hapise düşünce, om ortamda korunmanın herşeyden önce geldiğini yaşayarak anlar. Aynı hapishanede bulunan Avusturalya´nın en büyük banka hırsızlığını gerçekleştirmiş Brendan Lynch ile de böyle tanışır. Brendan JR´ı kanatlarının altına alır ve ona kendini korumanın yollarını öğretir. Ancak hiçbirşey karşılıksız değildir. Brendan bu koruma karşısında JR´dan serbest kaldıklarında büyük bir soygun için yardım etmesini ister. Eğer başarılı olursa onu çetesine alma sözü verir. İlk başta bu durum JR´a çekici gelse de işler çığırından çıkmaya başlayınca, eski akıl hocası ile ters düşmeye başlar.
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