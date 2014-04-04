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Kan Kokusu

We Are What We Are

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Fragmanlar


Kan Kokusu
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir yeniden çevrim olan filmde, Parkers ailesi, babaları Frank’in katı kurallarıyla herkesten uzak, münzevi bir hayat sürmektedir. Annelerinin beklenmeyen ölümünün ardından Iris ve Rose küçük kardeşleri Rory’ye göz kulak olmanın yanı sıra geçmişe ait ürkütücü bir sırrın yeni yüklenicileri olacaklardır. Fırtına nedeniyle taşan nehir ailenin sakladığı vahşi sırrın ipuçlarını ortaya çıkarınca, evlerinin kapısı yıllarca uzak durdukları kasabalı tarafından çalınmaya başlanacaktır.

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Yorumlar

  • orjinalini izleme fırsatı bulamamıştım. bu filmi kaçırmamak gerekir.

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Oyuncular ve ekip

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