Sinema>Film Arşiv > Kan Kokusu - We Are What We Are
Kan Kokusu
We Are What We Are
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :4 Nisan 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :105 dk.
Filmin Konusu
Bir yeniden çevrim olan filmde, Parkers ailesi, babaları Frank’in katı kurallarıyla herkesten uzak, münzevi bir hayat sürmektedir. Annelerinin beklenmeyen ölümünün ardından Iris ve Rose küçük kardeşleri Rory’ye göz kulak olmanın yanı sıra geçmişe ait ürkütücü bir sırrın yeni yüklenicileri olacaklardır. Fırtına nedeniyle taşan nehir ailenin sakladığı vahşi sırrın ipuçlarını ortaya çıkarınca, evlerinin kapısı yıllarca uzak durdukları kasabalı tarafından çalınmaya başlanacaktır.
Galeri
Yorumlar
-
orjinalini izleme fırsatı bulamamıştım. bu filmi kaçırmamak gerekir.
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.