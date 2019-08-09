Sinema>Film Arşiv > Kanlı Efsane - Bloody Myth
Kanlı Efsane
Bloody Myth
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Bir gazeteci efsaneye göre şeytani bir grubun yönettiği tehlikeli, asırlık ve uğursuz olduğuna inanılan soruşturmanın içine çekilir. Bu araştırma bazı şeytani güçleri gün yüzüne çıkarır.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.