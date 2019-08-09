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Kanlı Efsane

Bloody Myth

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Kanlı Efsane
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Bir gazeteci efsaneye göre şeytani bir grubun yönettiği tehlikeli, asırlık ve uğursuz olduğuna inanılan soruşturmanın içine çekilir. Bu araştırma bazı şeytani güçleri gün yüzüne çıkarır.

Galeri

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