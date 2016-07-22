Kanlı Girdap
The Ghosts of Garip
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :22 Temmuz 2016
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Filmin Konusu
Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda olarak bilinen III. Vlad hakkında bir belgesel çeken Amerikalı John Gillespie ve ekibi Türkiye'ye gelirler. Vlad kendi ülkesinde bir savaşta ölmeden evvel bir kaç yıl Türkiye'de tutuklu kalmıştır. Savaşta ölen Vlad'ın naaşı rivayetlere göre Türkiye'ye getirilip bilinmeyen bir yere gömülmüştür. Ekibin tanıştığı bir tarihçi Vlad'in mezarını bildiğini iddia eder. Garip köyü İstanbul yakınlarındadır, ve tesadüf eseri bu köyde kaçırılmış olan küçük çocukların kurban edildiğinide öğrenirler. Gillespie durumdan şüphelense de köye gidip araştırma yapmaya karar verir.
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Yorumlar
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Hayatımda izlediğim en saçma filim di. konusu bile okadar basit ki filim korku ama bazı yerlerde iğrenç olduğu için sinirden gülüyor işte insan artık siz anlayın vakit bile ayırma ya gerek yok.
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konusu AMMAR a çok benziyor, onun ingilizce versiyonu gibi bir şey , yine de fena değil