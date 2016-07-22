Kanlı Girdap

Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda olarak bilinen III. Vlad hakkında bir belgesel çeken Amerikalı John Gillespie ve ekibi Türkiye'ye gelirler. Vlad kendi ülkesinde bir savaşta ölmeden evvel bir kaç yıl Türkiye'de tutuklu kalmıştır. Savaşta ölen Vlad'ın naaşı rivayetlere göre Türkiye'ye getirilip bilinmeyen bir yere gömülmüştür. Ekibin tanıştığı bir tarihçi Vlad'in mezarını bildiğini iddia eder. Garip köyü İstanbul yakınlarındadır, ve tesadüf eseri bu köyde kaçırılmış olan küçük çocukların kurban edildiğinide öğrenirler. Gillespie durumdan şüphelense de köye gidip araştırma yapmaya karar verir.