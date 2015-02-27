Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Kanlı Ocak - Qanli Yanvar
Paylaş

Kanlı Ocak

Qanli Yanvar

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Henüz videosu bulunmamaktadır.

Kanlı Ocak
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (2 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Bakü'de 1990 yılının Ocak ayı, Sovyet İmparatorluğu'na karşı başkaldıran hoşnutsuzluk dalgası devrim ruh hali yaratmaktadır. Özgürlük savaşçıları sokaklara dökülür, barikat kurarlar. Barikatın bir tarafında Afganistan'da savaş tecrübesi geçmiş Mehdi, sevgilisi Larisa, arkadaşları Hüseyin, Ali, Abbas, ve Zita ile birlikte Azerbaycan'ı özgür görmek isteyenlerin cephesinde, öbür tarafta ise kardeşi Necef. Ortada ise her iki evladını çok seven bir anne...

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Kanlı Ocak filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Kanlı Ocak filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir