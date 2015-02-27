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Kanlı Ocak
Qanli Yanvar
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- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Bakü'de 1990 yılının Ocak ayı, Sovyet İmparatorluğu'na karşı başkaldıran hoşnutsuzluk dalgası devrim ruh hali yaratmaktadır. Özgürlük savaşçıları sokaklara dökülür, barikat kurarlar. Barikatın bir tarafında Afganistan'da savaş tecrübesi geçmiş Mehdi, sevgilisi Larisa, arkadaşları Hüseyin, Ali, Abbas, ve Zita ile birlikte Azerbaycan'ı özgür görmek isteyenlerin cephesinde, öbür tarafta ise kardeşi Necef. Ortada ise her iki evladını çok seven bir anne...
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