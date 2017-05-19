Kanlı Oyun

Scare Campaign isimli popüler bir şaka programı, beş yıldır reytingleri alt üst etmektedir. Ancak internetle birlikte yepyeni programlar, sınırları zorlayan fikirler izleyicilerin daha çok ilgisini çekmektedir. Programın yapımcılarından Marcus, popülerliklerini yeniden kazanmak için her türlü şakayı göze almıştır. Yine bir okulda, gizli kamerayla şaka yapmak istedikleri kişi, yapımcıların hayal edemeyeceği sırlara sahiptir ve şaka uzadıkça işler hiç de istenmeyen bir yere gidecektir. Acaba bu defa, yanlış kişiye mi şaka yapmışlardır?