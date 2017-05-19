Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Kanlı Oyun - Scare Campaign
Paylaş

Kanlı Oyun

Scare Campaign

0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kanlı Oyun
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (3 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Scare Campaign isimli popüler bir şaka programı, beş yıldır reytingleri alt üst etmektedir. Ancak internetle birlikte yepyeni programlar, sınırları zorlayan fikirler izleyicilerin daha çok ilgisini çekmektedir. Programın yapımcılarından Marcus, popülerliklerini yeniden kazanmak için her türlü şakayı göze almıştır. Yine bir okulda, gizli kamerayla şaka yapmak istedikleri kişi, yapımcıların hayal edemeyeceği sırlara sahiptir ve şaka uzadıkça işler hiç de istenmeyen bir yere gidecektir. Acaba bu defa, yanlış kişiye mi şaka yapmışlardır?

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Kanlı Oyun filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Kanlı Oyun filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir