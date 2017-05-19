Sinema>Film Arşiv > Kanlı Oyun - Scare Campaign
Kanlı Oyun
Scare Campaign
0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Avustralya
- Gösterim Tarihi :19 Mayıs 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :80 dk.
Filmin Konusu
Scare Campaign isimli popüler bir şaka programı, beş yıldır reytingleri alt üst etmektedir. Ancak internetle birlikte yepyeni programlar, sınırları zorlayan fikirler izleyicilerin daha çok ilgisini çekmektedir. Programın yapımcılarından Marcus, popülerliklerini yeniden kazanmak için her türlü şakayı göze almıştır. Yine bir okulda, gizli kamerayla şaka yapmak istedikleri kişi, yapımcıların hayal edemeyeceği sırlara sahiptir ve şaka uzadıkça işler hiç de istenmeyen bir yere gidecektir. Acaba bu defa, yanlış kişiye mi şaka yapmışlardır?
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.