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Kanlı Postal
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- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 8.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :11 Eylül 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :95 dk.
Filmin Konusu
Esat cezaevinde yüzbaşıdır, darbeden sonra hücreye atılanları terbiye etmekle görevlidir. Mazlum, Sakine, Sofi, Laz Kemal ve daha birçok kişi cezaevinde kalan tutuklulardır. Mahkûmlar siyasi görüşleri, inançları yüzünden Esat ve gardiyanlarından ağır işkenceler görürler. Mazlum, kendini asar, dört arkadaşı da kendilerini yakar. Mahkemede istekleri yerine gelmediğinden tutuklular ölüm orucuna girer ve olaylar büyüyerek devam eder.
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