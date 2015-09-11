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Kanlı Postal

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Fragmanlar


Kanlı Postal
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 8.1 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Esat cezaevinde yüzbaşıdır, darbeden sonra hücreye atılanları terbiye etmekle görevlidir. Mazlum, Sakine, Sofi, Laz Kemal ve daha birçok kişi cezaevinde kalan tutuklulardır. Mahkûmlar siyasi görüşleri, inançları yüzünden Esat ve gardiyanlarından ağır işkenceler görürler. Mazlum, kendini asar, dört arkadaşı da kendilerini yakar. Mahkemede istekleri yerine gelmediğinden tutuklular ölüm orucuna girer ve olaylar büyüyerek devam eder.


Filmin Eleştrisi




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