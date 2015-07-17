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Kanlı Tatil

Indigenous

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Fragmanlar


Kanlı Tatil
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.0 / 10
  • Filmin Puanı : 3.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Çocukluktan beri arkadaş olan Scott, Trevor ve Charlie’nin aralarında güçlü bir bağ vardır. En büyük tutkuları ise sörf yapmaktır. Hem bir araya gelmek hem de sörf yapmak için Panama’yı tercih ederler. Scott’ın macera arayışı ve Trevor’ın orada tanıştığı Carmen’in cazibesine kapılmasıyla sörf tatili halk arasında korkunç söylentilere neden olan Darian Ormanları’nda bir maceraya dönüşür. Sonu kanlı bitecek bir kovalamacanın içine düşerler.

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Yorumlar

  • Ben gittim vallaha kral biley

  • güzelmiş

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Oyuncular ve ekip

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