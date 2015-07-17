Kanlı Tatil

Çocukluktan beri arkadaş olan Scott, Trevor ve Charlie’nin aralarında güçlü bir bağ vardır. En büyük tutkuları ise sörf yapmaktır. Hem bir araya gelmek hem de sörf yapmak için Panama’yı tercih ederler. Scott’ın macera arayışı ve Trevor’ın orada tanıştığı Carmen’in cazibesine kapılmasıyla sörf tatili halk arasında korkunç söylentilere neden olan Darian Ormanları’nda bir maceraya dönüşür. Sonu kanlı bitecek bir kovalamacanın içine düşerler.