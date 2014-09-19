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Kanunsuzlar

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Fragmanlar


Kanunsuzlar
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 4.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İso ve Cengo kısa yoldan para kazanmanın yollarını arayan iki arkadaştır. Aldıkları son iş aslında oldukça kolaydır. Sadece onlara verilen paketi başka bir şehre götürüp teslim etmek. Ama şeytan boş durmaz. Paketin içinde ne olduğunun merakı korkudan ağır basar. İşte bu noktada onlar için macera başlar.

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