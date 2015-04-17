Kanunun Kuvveti

1975 Marsilya, genç polis memuru Pirere Micheal bölgeye yeni atanmıştır ve organize suçlarla başetmek ilk hedefidir. Ortadan kaldırmak istediği suç örgütü de tüm dünyaya eroin satışı yapan mafia örgütü French Connection’dır. Tüm uyarılara rağmen olayı kişileştiren ve bu örgütü kökten çözmeye karar veren Pierre Micheal, örgütün başında ki dünyaca ünlü mafya babası Gaetan Zampa’nın hedefi haline gelir. Her ikisi de biribirinden kurtulmak için daha once denenmemiş olanı denemek zorunda olduklarını anlayacaklardır.