Kanunun Ötesinde

Matt Scudder, özel dedektiflik yapan eski bir polis memurudur. Karısı kaçırılıp öldürülen eroin kaçakçısı Kenny Kristo’ya istemeden de olsa yardım etmeye ikna olur. Özel dedektif, Kenny’nin karısının, kadınları korkunç işkencelerle öldüren bir cinayet şebekesinin kurbanı olduğunu, ilk kez cinayet işlemediklerini ve bunun da son olmayacağını keşfeder. Scudder, katilleri durdurmak zorundadır.