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Kanunun Ötesinde

A Walk Among the Tombstones

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Fragmanlar


Kanunun Ötesinde
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Matt Scudder, özel dedektiflik yapan eski bir polis memurudur. Karısı kaçırılıp öldürülen eroin kaçakçısı Kenny Kristo’ya istemeden de olsa yardım etmeye ikna olur. Özel dedektif, Kenny’nin karısının, kadınları korkunç işkencelerle öldüren bir cinayet şebekesinin kurbanı olduğunu, ilk kez cinayet işlemediklerini ve bunun da son olmayacağını keşfeder. Scudder, katilleri durdurmak zorundadır.

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Yorumlar

  • guzel film sıkmadan akıp gidiyor bence keyifliydi tavsiye edilir polisiye gerlilim tarzini sevenler icin.

  • Cok buyuk hayal kirikligi yasadim, gercekci olmak gerekirse sinemada izlemeye asla değmez.. Ne konusu ne işlenişi ne de oyunculuklar iyiydi (

  • Liam sıktı artik, filmleri hep ayni olmaya basladi. Hep kanunun otesinde. Ayni film farkli isleyis oldu yeter.

  • igrenc otesi bir film bu adamin aksiyon dolu filmlerine alismistik cok duragan cok basit bir film ne sinemada nede dvd de izlenebilecek bir film degil vakit katbi

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Oyuncular ve ekip

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