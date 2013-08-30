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Kapalı Devre

Closed Circuit

1 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kapalı Devre
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir sabah Londra’da meydana gelen patlama sonrasında sadece bir terörist sağ kalmayı başarır. Terörist patlamanın hemen ardından yakalanır ve hapse atılır. Kendisine en ağır cezanın verilebilmesi için araştırmalar ve hazırlıklar başlamıştır. Teröristi yargılamak için, hükümetin elinde gizli bir kanıt vardır.

Galeri

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Yorumlar

  • iyi bi film. sonuna kadar sıkılmadan ve tabiiki sonunu merak ederek izliyosunuz. başrol oyuncusu iyi iş çıkarmış

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Oyuncular ve ekip

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