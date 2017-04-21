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Kapan
Get Out
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- IMDB Puanı : 7.7 / 10
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gizem
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :21 Nisan 2017
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :104 dk.
Filmin Konusu
Chris başlangıçta ailenin aşırı uyumlu davranışlarını kızlarının farklı ırktan biriyle olan ilişkisiyle başa çıkmak için endişeli çabalar olarak yorumlar. Ama hafta sonu ilerlerken giderek daha da rahatsız edici bir hal alan bir dizi olay, Chris'i aklının ucuna bile gelmeyecek bir gerçeğe götürür.
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