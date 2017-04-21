Chris başlangıçta ailenin aşırı uyumlu davranışlarını kızlarının farklı ırktan biriyle olan ilişkisiyle başa çıkmak için endişeli çabalar olarak yorumlar. Ama hafta sonu ilerlerken giderek daha da rahatsız edici bir hal alan bir dizi olay, Chris'i aklının ucuna bile gelmeyecek bir gerçeğe götürür.