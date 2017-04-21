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Kapan

Get Out

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Fragmanlar


Kapan
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.7 / 10
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Chris başlangıçta ailenin aşırı uyumlu davranışlarını kızlarının farklı ırktan biriyle olan ilişkisiyle başa çıkmak için endişeli çabalar olarak yorumlar. Ama hafta sonu ilerlerken giderek daha da rahatsız edici bir hal alan bir dizi olay, Chris'i aklının ucuna bile gelmeyecek bir gerçeğe götürür.

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