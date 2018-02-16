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Kapıdaki Sır

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Fragmanlar


Kapıdaki Sır
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Günümüzden tam 200 yıl önce bir kadının kocası kadim bir tarikatla anlaşma yapar. Anlaşmaya uymayan adam bedelini hayatıyla öder. Çocuğu elinden alınan kadın korkunç bir kuyuya hapsedilir. Olayın üstünden geçen seneler boyunca kadının öfkesi artar. Oğlunu görmediği her sene laneti kulaktan kulağa yayılır.

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