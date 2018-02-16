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Kapıdaki Sır
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :16 Şubat 2018
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Filmin Konusu
Günümüzden tam 200 yıl önce bir kadının kocası kadim bir tarikatla anlaşma yapar. Anlaşmaya uymayan adam bedelini hayatıyla öder. Çocuğu elinden alınan kadın korkunç bir kuyuya hapsedilir. Olayın üstünden geçen seneler boyunca kadının öfkesi artar. Oğlunu görmediği her sene laneti kulaktan kulağa yayılır.
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