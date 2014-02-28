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Kapital

Le capital

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Kapital
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kapital, para dünyasının en gözden çıkarılabilir hizmetkarlarından biriyken onun tartışmasız efendisi haline gelen Marc Tourneuil'ün önlenemez yükselişini konu alıyor. Avrupa'nın en büyük bankası Phenix Bank'ın yeni yönetim kurulu başkanı olunca, Tourneuil kurul üyelerine bir açıklama yapar: "Yeni Robin Hood benim! Yoksullardan çalıp zenginlere vermeye devam edeceğiz!" Gavras'ın deyişiyle, "Sermayenin kölesiyiz. Peki bizi kim özgür kılacak?"

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