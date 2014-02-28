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Kapital
Le capital
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- IMDB Puanı : 6.5 / 10
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :28 Şubat 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :114 dk.
Filmin Konusu
Kapital, para dünyasının en gözden çıkarılabilir hizmetkarlarından biriyken onun tartışmasız efendisi haline gelen Marc Tourneuil'ün önlenemez yükselişini konu alıyor. Avrupa'nın en büyük bankası Phenix Bank'ın yeni yönetim kurulu başkanı olunca, Tourneuil kurul üyelerine bir açıklama yapar: "Yeni Robin Hood benim! Yoksullardan çalıp zenginlere vermeye devam edeceğiz!" Gavras'ın deyişiyle, "Sermayenin kölesiyiz. Peki bizi kim özgür kılacak?"
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