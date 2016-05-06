Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı
Captain America: Civil War
- IMDB Puanı : 7.8 / 10
- Filmin Puanı : 8.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :6 Mayıs 2016
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Filmin Konusu
Yenilmezler’in dahil olduğu bir olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler’in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yaparlar. Bu durum Yenilmezler’in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur. Bunlardan biri Steve Rogers’ın önderliğinde, Yenilmezler’in hükümet baskısı olmaksızın özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam etmesini savunan grup, diğer tarafta ise Tony Stark’ın şaşırtıcı bir biçimde hükümet kontrolünü ve müdahalesini destekleyen ikinci gruptur.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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izlemişim bunu ben ya fena degil gideri var erkek argosu bu arada kulandım
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internete düştümü acaba düştüyse mısır patlak yapcam oh klimanın altında yatagımda uzanmıs off izliyecem keyfıme cok düşkünüm tuzum kurya ni hem bırde sınamacıya 3tl gırıs parası odeyemem para azcuk benım onuda kefen parası yapcam
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Bence film o kadar da iyi değildi
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xmen den daha yuksek puan almasina inanamiyorum. daglar kadar fark var.
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Marvel bu sefer hayalkirikligi yaratti, batman ve superman\'i durduk yerde dusman eden Hollywood bu kez de C.America ile Stark\'ı dusman yapmis. En iyi tursu suyu sirke ile mi limonla mi derken, gereksiz bir surtusme ve guc gosterisi. Sikici ve uzun bir film. On uzerinden 5 veriyorum.