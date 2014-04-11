Kaptan Amerika: Kış Askeri
Captain America: The Winter Soldier
- IMDB Puanı : 7.8 / 10
- Filmin Puanı : 8.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :11 Nisan 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :136 dk.
Filmin Konusu
Bir arkadaşı saldırıya uğrayınca Steve, dünyayı tehlikeye atan bir entrika ağının içine çekilir. Kara Dul ile güçlerini birleştiren Kaptan Amerika, profesyonel katillerle savaşırken bir yandan da giderek genişleyen bir komployu ortaya çıkarmak için çabalamaktadır. Bu kötü oyunun foyası meydana çıkınca Kaptan Amerika ve Kara Dul yeni arkadaşları Falcon’dan yardım isterler.
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Yorumlar
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Corba yapmislar filmi o konudan oraya buradan suraya, surukleyici ve arkadaslarla xaman gecirmek icin izlenebilir. Algi yorulmasi yaratmasa guzel bir film olabilirdi
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Cok guzel bir filmdi.izlerken hic bunaltmiyor.ayrica oyuncu performanslari cok iyiydi
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hep dünyayı kurtarıyorlar.. sıkıldım bu tip filmlerden.. illa izlenmesi gereken bir film değil haberiniz olsun..
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Film alt yazılı\'mı ?
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Mükemmel film süper aksiyon