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Kaptan Cingöz Macera Peşinde

Albert

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Kaptan Cingöz Macera Peşinde
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 4.7 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Zeki bir çocuk olan Albert, muziplikleri ve sakarlıklarıyla kasaba halkını canından bezdirmiştir. Bir gün kazara kasabanın en büyük gururu ve simgesi olan ünlü balon kaptanı Leopoldus’un heykelini kırar. Kasaba halkının bu duruma çok üzüldüğünü gören Kaptan Cingöz hatasını tamir etmek üzere kasabayı terk etmeye karar verir. Herkesi gururlandıracak bir balon kaptanı olmadan geri dönmeyecektir.

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