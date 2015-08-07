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Kaptan Cingöz Macera Peşinde
Albert
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- IMDB Puanı : 4.7 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Çocuk
- Yapım Yılı :2015
- Gösterim Tarihi :7 Ağustos 2015
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Zeki bir çocuk olan Albert, muziplikleri ve sakarlıklarıyla kasaba halkını canından bezdirmiştir. Bir gün kazara kasabanın en büyük gururu ve simgesi olan ünlü balon kaptanı Leopoldus’un heykelini kırar. Kasaba halkının bu duruma çok üzüldüğünü gören Kaptan Cingöz hatasını tamir etmek üzere kasabayı terk etmeye karar verir. Herkesi gururlandıracak bir balon kaptanı olmadan geri dönmeyecektir.
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