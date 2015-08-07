Kaptan Cingöz Macera Peşinde

Zeki bir çocuk olan Albert, muziplikleri ve sakarlıklarıyla kasaba halkını canından bezdirmiştir. Bir gün kazara kasabanın en büyük gururu ve simgesi olan ünlü balon kaptanı Leopoldus’un heykelini kırar. Kasaba halkının bu duruma çok üzüldüğünü gören Kaptan Cingöz hatasını tamir etmek üzere kasabayı terk etmeye karar verir. Herkesi gururlandıracak bir balon kaptanı olmadan geri dönmeyecektir.