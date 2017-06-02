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Kaptan Düşükdon: Destansı İlk Film
Captain Underpants: The First Epic Movie
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Animasyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :2 Haziran 2017
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- Müzik :
Filmin Konusu
Dav Pilkey'nin 12 kitaplık Kaptan Düşükdon serisinin ilk kitabı 1997'de yayınlandı. Serisi 20 dile çevrildi ve dünya çapında 80 milyon sattı. Kitaplar, saatlerini ağaç evlerinde kendi tuhaf süper kahramanları Kaptan Düşükdon'un olduğu çizgi romanlarını yaratarak geçiren iki hayalperest, George Beard (Kevin Hart) ve Harold Hutchins'in (Thomas Middleditch) maceralarıyla ilgilidir. Sonra bir gün, kötü müdürleri iki arkadaşı ayrı sınıflara koymakla tehdit edince, yanlışlıkla onu hipnotize ederek Kaptan Düşükdon'a (Ed Helms) çevirirler.
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