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Kaptan Düşükdon: Destansı İlk Film

Captain Underpants: The First Epic Movie

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Fragmanlar


Kaptan Düşükdon: Destansı İlk Film
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Dav Pilkey'nin 12 kitaplık Kaptan Düşükdon serisinin ilk kitabı 1997'de yayınlandı. Serisi 20 dile çevrildi ve dünya çapında 80 milyon sattı. Kitaplar, saatlerini ağaç evlerinde kendi tuhaf süper kahramanları Kaptan Düşükdon'un olduğu çizgi romanlarını yaratarak geçiren iki hayalperest, George Beard (Kevin Hart) ve Harold Hutchins'in (Thomas Middleditch) maceralarıyla ilgilidir. Sonra bir gün, kötü müdürleri iki arkadaşı ayrı sınıflara koymakla tehdit edince, yanlışlıkla onu hipnotize ederek Kaptan Düşükdon'a (Ed Helms) çevirirler.

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