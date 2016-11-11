Kaptan Fantastik
Captain Fantastic
- IMDB Puanı : 7.9 / 10
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :11 Kasım 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :118 dk.
Filmin Konusu
Ben (Viggo Mortensen) ve Leslie (Trin Miller), çocuklarını alışılageldik medeniyet kalıplarının dışında, geleneksel eğitim sisteminden farklı ve toplumsal normlardan uzakta, Kuzeybatı Pasifik'te satın aldıkları bir arazide yetiştirirler. Aile başlagıçta çok mutludur ancak Leslie'nin ölümüyle bu cennet düzeni bozulur. Ben, şehre götürmeye mecbur kaldığı çocuklarının, bu yeni yaşam biçiminin içinde kaybolmamaları için uğraşırken bir yandan da onları annelerinin olmadığı bir hayata hazırlamaya çalışır. Leslie'nin ailesinin baskıları ve çocuklarının arkasından dolaplar çevirdiklerine inanmaya başlamasıyla Ben, yepyeni bir babalık sınavıyla karşı karşıya kalır ve kendi yöntemlerini sorgulamaya başlar.
Galeri
Yorumlar
-
Tam bir zaman kaybı.. Boşuna izlemeyin
-
Ders niteliginde izlenilmesi gereken bir film. Cok güzel.
-
Duygusallık, cinsellik, komedi, drama gibi birçok şeyi içinde barındıran, hayata dair mesajlar veren bir film. Sevenlere tavsiye edilir.