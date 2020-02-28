Sinema>Film Arşiv > Kaptan Pengu ve Arkadaşları
Kaptan Pengu ve Arkadaşları
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Kaptan Pengu, sera gazları ve küresel ısınma etkisiyle eriyen buzullar için çalışırken biricik dostu Putuk’un, eriyen buzuldan düşerek denizde kaybolduğunu öğrenir. Hemen arkadaşını aramaya başlayan Kaptan Pengu’ya, bu yolculukta Misket, Pelik ve Mandalina da katılacaktır. Putuk’u bulmak için çıktıkları yolda onları heyecanlı, maceralı ve komik anlar beklemektedir.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.